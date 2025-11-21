«Кливленд» продлил контракт с ди-эндом Алексом Райтом на три года

«Кливленд Браунс» договорились о трехлетнем продлении контракта с ди-эндом Алексом Райтом. По данным СМИ, сумма соглашения составляет $33 млн, из которых $21,3 млн гарантированы.

25-летний Райт сыграл 46 матчей (10 в стартовом составе) с момента выбора в третьем раунде драфта-2022. После разрыва трицепса он провел лишь четыре игры в 2024 году, а в нынешнем сезоне успел выйти на поле девять раз, четыре из них в старте. На его счету 3,0 сэка, девять захватов в минус и один спровоцированный фамбл.

За четыре сезона Райт набрал 9,0 сэков, 18 захватов в минус и девять ударов по квотербеку.



