Раннинбек «Хьюстона» Джо Миксон не выйдет на поле в этом сезоне (NFL Network)

Раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон, по данным NFL Network, не сыграет в 2025 году и проведет весь сезон в списке игроков с нефутбольной травмой.

Проблемы с ногой у Миксона проявились еще летом, и он был внесен в резерв перед стартом сезона. Изначально в клубе надеялись, что он вернется по ходу чемпионата, однако восстановление затянулось.

«Хьюстону» придется продолжать сезон с ветераном Ником Чаббом и новичком Вуди Марксом. Каждый из них набрал по 99 выносов за первые 10 недель. Именно Миксон должен был стать лидером бэкфилда, но его отсутствие значительно ослабило нападение, которое набирает в среднем 107,6 ярда на выносе и занимает 23-е место в лиге по этому показателю.

После обмена из «Цинциннати» в марте 2024-го «Хьюстон» подписал Миксона на два года, однако сейчас неясно, отработает ли он контракт до конца: клуб может сэкономить $8,5 млн, расторгнув соглашение после юридического начала сезона–2026.