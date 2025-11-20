0

Шедур Сандерс дебютирует в стартовом составе «Кливленда» в матче против «Лас-Вегаса»

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански объявил, что новичок Шедур Сандерс впервые выйдет в стартовом составе — это произойдет в матче 12-го тура против «Лас-Вегас Рейдерс».

Сандерс дебютировал в лиге на прошлой неделе, заменив Диллона Гэбриела, который получил сотрясение мозга в игре с «Балтимор Рейвенс». Он станет третьим стартовым квотербеком «Кливленда» в сезоне после Джо Флакко и Гэбриела.

На этой неделе Сандерс впервые будет работать с игроками стартового состава нападения на тренировках. «Как и с любым игроком, важно, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мы хорошо понимаем, какие концепции ему подходят, и будем на них опираться. Он много работает», — сказал Стефански.

В матче с «Рейвенс» Сандерс реализовал 4 из 16 передач на 47 ярдов и допустил перехват. Это была его первая работа с основным нападением, поскольку он не получал снэпов с первым составом ни в предсезонке, ни на тренировках.

Сандерс, сын члена Зала славы Диона Сандерса, выступал под руководством отца в университете Колорадо и считался потенциальным выбором первого раунда драфта-2025, но в итоге был выбран «Кливлендом» в пятом раунде под номером 144.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoКливленд
logoШедур Сандерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи
вчера, 06:10
Сын легенды НФЛ рухнул на драфте: драма со звонком пранкера и гневом Трампа
30 апреля, 11:40
Главные новости
Рефери матча «Хьюстон» — «Баффало» получил травму и покинул поле до окончания игры
вчера, 14:19
«Кливленд» продлил контракт с ди-эндом Алексом Райтом на три года
вчера, 12:15
Раннинбек «Хьюстона» Джо Миксон не выйдет на поле в этом сезоне (NFL Network)
вчера, 07:46
НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи
вчера, 06:10
Ресивер «Баффало» Кион Коулмен пропустит второй матч подряд по решению тренера
20 ноября, 16:54
Джо Бурроу провел полноценную тренировку впервые с 14 сентября
20 ноября, 14:47
Квотербек «Атланты» Майкл Пеникс досрочно завершит сезон из-за травмы крестообразной связки колена
20 ноября, 12:32
Джош Аллен и Брайс Янг попали в число лучших игроков 11-го тура НФЛ
20 ноября, 10:24
Кэма Скэттебу раскритиковали за участие в шоу WWE в период восстановления от травмы
19 ноября, 16:22
В «Нью-Орлеане» ждут проведения матча регулярного сезона НФЛ в Париже в ближайшие годы
19 ноября, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
вчера, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
вчера, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42