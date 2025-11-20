Шедур Сандерс дебютирует в стартовом составе «Кливленда» в матче против «Лас-Вегаса»

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански объявил, что новичок Шедур Сандерс впервые выйдет в стартовом составе — это произойдет в матче 12-го тура против «Лас-Вегас Рейдерс».

Сандерс дебютировал в лиге на прошлой неделе, заменив Диллона Гэбриела, который получил сотрясение мозга в игре с «Балтимор Рейвенс». Он станет третьим стартовым квотербеком «Кливленда» в сезоне после Джо Флакко и Гэбриела.

На этой неделе Сандерс впервые будет работать с игроками стартового состава нападения на тренировках. «Как и с любым игроком, важно, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мы хорошо понимаем, какие концепции ему подходят, и будем на них опираться. Он много работает», — сказал Стефански.

В матче с «Рейвенс» Сандерс реализовал 4 из 16 передач на 47 ярдов и допустил перехват. Это была его первая работа с основным нападением, поскольку он не получал снэпов с первым составом ни в предсезонке, ни на тренировках.

Сандерс, сын члена Зала славы Диона Сандерса, выступал под руководством отца в университете Колорадо и считался потенциальным выбором первого раунда драфта-2025, но в итоге был выбран «Кливлендом» в пятом раунде под номером 144.



