Тейлор Свифт посетила Супербоул-2025
Тейлор Свифт посетила Супербоул-2025.
В финале НФЛ играют «Филадельфия» и «Канзас-Сити».
Американская певица и автор песен встречается с тайт-эндом «Канзас-Сити» Трэвисом Келси.
В прошлом году она также была среди зрителей на Супербоуле,
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем