Тейлор Свифт посетила Супербоул-2025.

В финале НФЛ играют «Филадельфия» и «Канзас-Сити».

Американская певица и автор песен встречается с тайт-эндом «Канзас-Сити» Трэвисом Келси.

В прошлом году она также была среди зрителей на Супербоуле,