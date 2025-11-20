0

Квотербек «Атланты» Майкл Пеникс досрочно завершит сезон из-за травмы крестообразной связки колена

«Атланта Фэлконс» сообщили, что Майклу Пениксу проведут операцию на частично разорванной передней крестообразной связке левого колена, полученной в матче против «Каролина Пэнтерс». Для квотербека сезон завершен.

Главный тренер Рахим Моррис сообщил, что клуб переведет Истона Стика в основной состав команды, а Кайл Траск подписан в тренировочный состав. Пеникс уже был внесен в резерв для травмированных ранее на этой неделе, пока клуб уточнял степень повреждения. Стартовым квотербеком будет выступать Кирк Казинс.

В нынешней регулярке Пеникс реализовал 60,1% передач, набрал 1982 ярда при соотношении тачдаунов и перехватов 9–3. Лучшую игру он показал в матче против «Вашингтон Коммандерс» в 4-м туре, спустя неделю после худшей игры в карьере — поражения 0:30 от «Каролины».

Пеникс был выбран под восьмым общим номером на драфте 2024 года. Во время выступлений за университет Индианы квотербек дважды рвал переднюю крестообразную связку в одном и том же колене.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
травмы
logoАтланта
logoНФЛ
