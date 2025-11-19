Кэма Скэттебу раскритиковали за участие в шоу WWE в период восстановления от травмы

Раннинбек «Нью-Йорк Джайентс» Кэм Скэттебу, завершивший сезон досрочно после операции на ноге, получил порцию критики после появления на шоу WWE Monday Night Raw в «Мэдисон-сквер-гарден».

Скэттебу посетил мероприятие вместе с одноклубниками Абдулом Картером и Роем Робертсон-Харрисом. Во время одного из сегментов шоу раннинбек толкнул рестлера Джей Ди Макдона через ограждения и получил ответный толчок. Видеоролик с этим эпизодом разошелся по соцсетям.

Некоторые ведущие нью-йоркских радиостанций раскритиковали игрока за участие в шоу, посчитав, что он рискует здоровьем. Скэттебу ответил в соцсетях: «Если вам не нравится, что я пытаюсь получать удовольствие в сложный для себя период, просто отпишитесь от меня. Я сейчас не могу играть в футбол и делать то, что приносило радость всю жизнь, поэтому ищу, что меня может поддержать. Не говорите обо мне, если сказать хорошего нечего».

23-летний игрок восстанавливается после перелома малоберцовой кости и вывиха голеностопа, полученных 26 октября в матче с «Филадельфией».

Скэттебу был одним из ярких новичков «Джайентс» до травмы: за первые восемь матчей он оформил пять выносных тачдаунов и два на приеме. Товарищи по команде отнеслись к его выходке с юмором: «Кэм — сумасшедший. Все это знают. Он будет делать, что считает нужным», — сказал раннинбек Тайрон Трейси.



