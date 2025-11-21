77

НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи

«Хьюстон» сыграет с «Баффало» на старте 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

С 21 по 25 ноября пройдут матчи 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

12-я неделя

21 ноября

ХьюстонБаффало – 23:19 (3:6, 17:10, 3:0, 0:3)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Дэвис Миллс (ХЬЮ) — 16/30, 153 ярда, 2 тд; Джош Аллен (БАФ) — 24/34, 253 ярда, 2 перехвата

  • Вынос: Вуди Маркс (ХЬЮ) — 16 попыток, 74 ярда; Джеймс Кук (БАФ) — 17 попыток, 116 ярдов, 1 тд

  • Прием: Нико Коллинс (ХЬЮ) — 3 приема, 55 ярдов; Калил Шакир (БАФ) — 8 приемов, 110 ярдов

23 ноября

БалтиморНью-Йорк Джетс – 21.00

ЧикагоПиттсбург – 21.00

ЦинциннатиНью-Ингленд – 21.00

ДетройтНью-Йорк Джайентс – 21.00

Грин-БэйМиннесота – 21.00

Канзас-СитиИндианаполис – 21.00

ТеннессиСиэтл – 21.00

24 ноября

АризонаДжэксонвилл – 0.05

Лас-ВегасКливленд – 0.05

ДалласФиладельфия – 0.25

Нью-ОрлеанАтланта – 0.25

Лос-Анджелес РэмсТампа-Бэй – 4.20

25 ноября

Сан-ФранцискоКаролина – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 9–2 (+86)

  2. Баффало 7–4 (+59)

  3. Майами 4–7 (–43)

  4. Нью-Йорк Джетс 2–8(–59)

Север АФК

  1. Питтсбург 6–4 (+14)

  2. Балтимор 5–5 (+1)

  3. Цинциннати 3–7 (–106)

  4. Кливленд 2–8 (–72)

Юг АФК

  1. Индианаполис 8–2 (+115)

  2. Джексонвилл 6–4 (+14)

  3. Хьюстон 6–5 (+61)

  4. Теннесси 1–9 (–130)

Запад АФК

  1. Денвер 9–2 (+65)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 7–4 (+8)

  3. Канзас-Сити 5–5 (+73)

  4. Лас-Вегас 2–8 (–98)

Восток НФК

  1. Филадельфия 8–2 (+33)

  2. Даллас 4–5–1 (+3)

  3. Вашингтон 3–8 (–60)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–9 (–63)

Север НФК

  1. Чикаго 7–3 (–6)

  2. Грин-Бэй 6–3–1 (+44)

  3. Детройт 6–4 (+76)

  4. Миннесота 4–6 (-14)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 6–4 (+2)

  2. Каролина 6–5 (–42)

  3. Атланта 3–7 (–44)

  4. Нью-Орлеан 2–8 (–95)

Запад НФК

  1. Лос-Анджелес Рэмс 8–2 (+100)

  2. Сиэтл 7–3 (+101)

  3. Сан-Франциско 7–4 (+9)

  4. Аризона 3–7 (-32)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoНФЛ
logoБаффало
logoХьюстон
logoПиттсбург
logoБалтимор
logoЦинциннати
logoЧикаго
logoНью-Йорк Джетс
logoНью-Ингленд
logoГрин-Бэй
logoНью-Йорк Джайентс
logoМиннесота
logoДетройт
logoСиэтл
logoКанзас-Сити
logoИндианаполис
logoАризона
logoТеннесси
logoФиладельфия
logoЛас-Вегас
logoДаллас
logoКливленд
logoДжексонвилл
logoСан-Франциско
logoТампа-Бэй
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoНью-Орлеан
logoАтланта
logoКаролина
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 11-я неделя. «Аризона» сыграла с «Сан-Франциско», «Лас-Вегас» встретился с «Далласом» и другие результаты
18 ноября, 05:40
Битва за Запад АФК, возвращение Каппа в Лос-Анджелес и овальный мяч на «Сантьяго Бернабеу». Что смотреть в 11-м туре НФЛ
14 ноября, 17:26
«Пэтриотс» сдали экзамен, Джонатан Тейлор держит темп MVP, а в Матрице произошел сбой. Что мы увидели в 10-м туре НФЛ
12 ноября, 18:29
Главные новости
Рефери матча «Хьюстон» — «Баффало» получил травму и покинул поле до окончания игры
вчера, 14:19
«Кливленд» продлил контракт с ди-эндом Алексом Райтом на три года
вчера, 12:15
Раннинбек «Хьюстона» Джо Миксон не выйдет на поле в этом сезоне (NFL Network)
вчера, 07:46
Ресивер «Баффало» Кион Коулмен пропустит второй матч подряд по решению тренера
20 ноября, 16:54
Джо Бурроу провел полноценную тренировку впервые с 14 сентября
20 ноября, 14:47
Квотербек «Атланты» Майкл Пеникс досрочно завершит сезон из-за травмы крестообразной связки колена
20 ноября, 12:32
Джош Аллен и Брайс Янг попали в число лучших игроков 11-го тура НФЛ
20 ноября, 10:24
Шедур Сандерс дебютирует в стартовом составе «Кливленда» в матче против «Лас-Вегаса»
20 ноября, 08:18
Кэма Скэттебу раскритиковали за участие в шоу WWE в период восстановления от травмы
19 ноября, 16:22
В «Нью-Орлеане» ждут проведения матча регулярного сезона НФЛ в Париже в ближайшие годы
19 ноября, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
вчера, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
вчера, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42