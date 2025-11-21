НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи
С 21 по 25 ноября пройдут матчи 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
12-я неделя
21 ноября
Хьюстон – Баффало – 23:19 (3:6, 17:10, 3:0, 0:3)
Лидеры в нападении:
Пас: Дэвис Миллс (ХЬЮ) — 16/30, 153 ярда, 2 тд; Джош Аллен (БАФ) — 24/34, 253 ярда, 2 перехвата
Вынос: Вуди Маркс (ХЬЮ) — 16 попыток, 74 ярда; Джеймс Кук (БАФ) — 17 попыток, 116 ярдов, 1 тд
Прием: Нико Коллинс (ХЬЮ) — 3 приема, 55 ярдов; Калил Шакир (БАФ) — 8 приемов, 110 ярдов
23 ноября
Балтимор – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Цинциннати – Нью-Ингленд – 21.00
Детройт – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
Канзас-Сити – Индианаполис – 21.00
24 ноября
Аризона – Джэксонвилл – 0.05
Даллас – Филадельфия – 0.25
Нью-Орлеан – Атланта – 0.25
Лос-Анджелес Рэмс – Тампа-Бэй – 4.20
25 ноября
Сан-Франциско – Каролина – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 9–2 (+86)
Баффало 7–4 (+59)
Майами 4–7 (–43)
Нью-Йорк Джетс 2–8(–59)
Север АФК
Питтсбург 6–4 (+14)
Балтимор 5–5 (+1)
Цинциннати 3–7 (–106)
Кливленд 2–8 (–72)
Юг АФК
Индианаполис 8–2 (+115)
Джексонвилл 6–4 (+14)
Хьюстон 6–5 (+61)
Теннесси 1–9 (–130)
Запад АФК
Денвер 9–2 (+65)
Лос-Анджелес Чарджерс 7–4 (+8)
Канзас-Сити 5–5 (+73)
Лас-Вегас 2–8 (–98)
Восток НФК
Филадельфия 8–2 (+33)
Даллас 4–5–1 (+3)
Вашингтон 3–8 (–60)
Нью-Йорк Джайентс 2–9 (–63)
Север НФК
Чикаго 7–3 (–6)
Грин-Бэй 6–3–1 (+44)
Детройт 6–4 (+76)
Миннесота 4–6 (-14)
Юг НФК
Тампа-Бэй 6–4 (+2)
Каролина 6–5 (–42)
Атланта 3–7 (–44)
Нью-Орлеан 2–8 (–95)
Запад НФК
Лос-Анджелес Рэмс 8–2 (+100)
Сиэтл 7–3 (+101)
Сан-Франциско 7–4 (+9)
Аризона 3–7 (-32)