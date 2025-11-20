0

Джош Аллен и Брайс Янг попали в число лучших игроков 11-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам 11-го тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен. В матче против «Тампа-Бэй Бакканирс» (44:32) он реализовал 19 из 30 передач на 317 ярдов с тремя пасовыми тачдаунами, а также набрал 40 ярдов и три тачдауна на выносе.

В Национальной конференции был отмечен квотербек «Каролина Пэнтерс» Брайс Янг. В игре против «Атланта Фэлконс» (30:27 ОТ) разыгрывающий «Пэнтерс» набрал 448 пасовых ярдов с тремя тачдаунами без перехватов.

В защите лучшими стали лайнбекер «Майами Долфинс» Джордин Брукс и ди-тэкл «Филадельфия Иглс» Джордан Дэвис. Брукс сделал 20 захватов в игре против «Вашингтон Коммандерс» (16:13). Дэвис сбил три передачи и оформил захват в матче против «Детройт Лайонс» (16:9).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Денвер Бронкос» Уил Лац. Он реализовал пять из пяти филд-голов, включая удар с 54 ярдов, в матче против «Канзас-Сити Чифс» (22:19).

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван пантер «Лос-Анджелес Рэмс» Итан Эванс, пробивший шесть пантов на среднюю дистанцию в 42,2 ярда. Из шести пантов четыре были зафиксированы внутри 20-ярдовой линии, один — внутри одноярдовой линии, что помогло его команде обыграть «Сиэтл Сихокс» (21:19).

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
