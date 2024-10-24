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НФЛ. 8-я неделя. «Лос-Анджелес Рэмс» встретятся с «Миннесотой», «Лас-Вегас» против «Канзас-Сити» и другие матчи

8-ю неделю НФЛ откроет матч между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесотой».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

8-я неделя

25 октября

Лос-Анджелес Рэмс – Миннесота – 3.15

27 октября

Детройт – Теннесси – 20.00

Джексонвилл – Грин-Бэй – 20.00

Кливленд – Балтимор – 20.00

Майами – Аризона – 20.00

Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 20.00

Тампа-Бэй – Атланта – 20.00

Хьюстон – Индианаполис – 20.00

Цинциннати – Филадельфия – 20.00

Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Орлеан – 23.05

Сиэтл – Баффало – 23.05

Денвер – Каролина – 23.25

Лас-Вегас – Канзас-Сити – 23.25

Вашингтон – Чикаго – 23.25

28 октября

Сан-Франциско – Даллас – 3.20

29 октября

Питтсбург – Нью-Йорк Джайентс – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Баффало 4–2 (+39)

  2. Майами 2–3 (–53)

  3. НЙ Джетс 2–4 (+5)

  4. Нью-Ингленд 1–5 (–60)

Север АФК

  1. Балтимор 5–2 (+38)

  2. Питтсбург 4–2 (+38)

  3. Цинциннати 2–4 (+5)

  4. Кливленд 1–5 (–46)

Юг АФК

  1. Хьюстон 5–1 (+8)

  2. Индианаполис 3–3 (0)

  3. Теннесси 1–4 (–14)

  4. Джексонвилл 1–5 (–65)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 5–0 (+33)

  2. ЛА Чарджерс 3–3 (+23)

  3. Денвер 3–3 (+16)

  4. Лас-Вегас 2–4 (–54)

Восток НФК

  1. Вашингтон 4–2 (+33)

  2. Филадельфия 3–2 (–6)

  3. Даллас 3–3 (–42)

  4. НЙ Джайентс 2–4 (–25)

Север НФК

  1. Миннесота 5–0 (+63)

  2. Детройт 4–1 (+60)

  3. Грин-Бэй 4–2 (+41)

  4. Чикаго 4–2 (+47)

Юг НФК

  1. Атланта 4–2 (+14)

  2. Тампа-Бэй 4–3 (+27)

  3. Нью-Орлеан 2–4 (+20)

  4. Каролина 1–5 (–100)

Запад НФК

  1. Сан-Франциско 3–3 (+32)

  2. Сиэтл 3–3 (–4)

  3. Аризона 3–4 (–28)

  4. ЛА Рэмс 1–4 (–45)

Опубликовала: Мария Селенкова
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