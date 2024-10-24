НФЛ. 8-я неделя. «Лос-Анджелес Рэмс» встретятся с «Миннесотой», «Лас-Вегас» против «Канзас-Сити» и другие матчи
8-ю неделю НФЛ откроет матч между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесотой».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
8-я неделя
25 октября
Лос-Анджелес Рэмс – Миннесота – 3.15
27 октября
Детройт – Теннесси – 20.00
Джексонвилл – Грин-Бэй – 20.00
Кливленд – Балтимор – 20.00
Майами – Аризона – 20.00
Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Тампа-Бэй – Атланта – 20.00
Хьюстон – Индианаполис – 20.00
Цинциннати – Филадельфия – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Орлеан – 23.05
Сиэтл – Баффало – 23.05
Денвер – Каролина – 23.25
Лас-Вегас – Канзас-Сити – 23.25
Вашингтон – Чикаго – 23.25
28 октября
Сан-Франциско – Даллас – 3.20
29 октября
Питтсбург – Нью-Йорк Джайентс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.
Восток АФК
Баффало 4–2 (+39)
Майами 2–3 (–53)
НЙ Джетс 2–4 (+5)
Нью-Ингленд 1–5 (–60)
Север АФК
Балтимор 5–2 (+38)
Питтсбург 4–2 (+38)
Цинциннати 2–4 (+5)
Кливленд 1–5 (–46)
Юг АФК
Хьюстон 5–1 (+8)
Индианаполис 3–3 (0)
Теннесси 1–4 (–14)
Джексонвилл 1–5 (–65)
Запад АФК
Канзас-Сити 5–0 (+33)
ЛА Чарджерс 3–3 (+23)
Денвер 3–3 (+16)
Лас-Вегас 2–4 (–54)
Восток НФК
Вашингтон 4–2 (+33)
Филадельфия 3–2 (–6)
Даллас 3–3 (–42)
НЙ Джайентс 2–4 (–25)
Север НФК
Юг НФК
Атланта 4–2 (+14)
Тампа-Бэй 4–3 (+27)
Нью-Орлеан 2–4 (+20)
Каролина 1–5 (–100)
Запад НФК
Опубликовала: Мария Селенкова
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