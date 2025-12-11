Джош Аллен и Пука Накуа попали в число лучших игроков 14-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам 14-го тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен. В матче против «Цинциннати Бенгалс» (39:34) он реализовал 22 из 28 передач на 251 ярд с тремя тачдаунами без перехватов, а также набрал 78 ярдов с тачдауном на выносе.

В Национальной конференции был отмечен ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Пука Накуа. В игре против «Аризона Кардиналс» (45:17) принимающий «Рэмс» совершил семь приемов мяча на 167 ярдов с двумя тачдаунами.

В защите лучшими стали корнербек «Майами Долфинс» Расул Даглас и ди-энд «Детройт Лайонс» Ал-Куадин Мухаммед. Даглас сделал два захвата, сбил пять передач и оформил перехват в игре против «Нью-Йорк Джетс» (34:10). Мухаммед сделал три сэка, три захвата, четыре удара по квотербеку и три захвата с потерей ярдов в матче против «Даллас Каубойс» (44:30).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан возвращающий «Денвер Бронкос» Марвин Мимс. Он совершил 48-ярдовый возврат панта в зачетную зону в матче против «Лас-Вегас Рейдерс» (24:17).

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван ретернер «Сиэтл Сихокс» Рашид Шахид, вернувший начальный удар на 100 ярдов в зачетку, что помогло команде обыграть «Атланта Фэлконс» (37:9).