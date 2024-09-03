НФЛ. 1-я неделя. «Канзас-Сити» сыграет с «Балтимором» и другие матчи
6 сентября стартует новый сезон НФЛ: «Канзас-Сити» сыграет с «Балтимором»
Регулярный чемпионат
1-я неделя
6 сентября
Канзас-Сити – Балтимор – 3.20
7 сентября
Филадельфия – Грин-Бэй – 3.15
8 сентября
Цинциннати – Нью-Ингленд – 20.00
Индианаполис – Хьюстон – 20.00
Майами – Джексонвилл - 20.00
Нью-Орлеан – Каролина – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Миннесота – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Лас-Вегас – 23.05
9 сентября
Детройт – Лос-Анджелес Рэмс – 3.20
10 сентября
Сан-Франциско – Нью-Йорк Джетс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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