НФЛ. 16-я неделя. «Лос-Анджелес Рэмс» сыграет с «Нью-Орлеаном», «Питтсбург» против «Цинциннати», другие матчи
С 22 по 26 декабря пройдут матчи 16-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
16-я неделя
22 декабря
Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Орлеан – 4.15
24 декабря
Питтсбург – Цинциннати – 00.30
Лос-Анджелес Чарджерс – Баффало – 4.00
Атланта – Индианаполис – 21.00
Каролина – Грин-Бэй – 21.00
Миннесота – Детройт – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Вашингтон – 21.00
Теннесси – Сиэтл – 21.00
Хьюстон – Кливленд – 21.00
25 декабря
Тампа-Бэй – Джексонвилл – 00.05
Майами – Даллас – 00.25
Чикаго – Аризона – 00.25
Денвер – Нью-Ингленд – 4.15
Канзас-Сити – Лас-Вегас – 21.00
26 декабря
Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 00.30
Сан-Франциско – Балтимор – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.