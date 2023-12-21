НФЛ. 16-я неделя. «Лос-Анджелес Рэмс» сыграет с «Нью-Орлеаном», «Питтсбург» против «Цинциннати», другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 22 по 26 декабря пройдут матчи 16-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

16-я неделя

22 декабря

Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Орлеан – 4.15

 

24 декабря

Питтсбург – Цинциннати – 00.30

 

Лос-Анджелес Чарджерс – Баффало – 4.00

 

Атланта – Индианаполис – 21.00

 

Каролина – Грин-Бэй – 21.00

 

Миннесота – Детройт – 21.00

 

Нью-Йорк Джетс – Вашингтон – 21.00

 

Теннесси – Сиэтл – 21.00

 

Хьюстон – Кливленд – 21.00

 

25 декабря

Тампа-Бэй – Джексонвилл – 00.05

 

Майами – Даллас – 00.25

 

Чикаго – Аризона – 00.25

 

Денвер – Нью-Ингленд – 4.15

 

Канзас-Сити – Лас-Вегас – 21.00

 

26 декабря

Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 00.30

 

Сан-Франциско – Балтимор – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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