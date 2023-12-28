НФЛ. 17-я неделя. «Кливленд» сыграет с «Нью-Йорк Джетс», «Даллас» встретится с «Детройтом», другие матчи

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С 29 декабря по 1 января пройдут матчи семнадцатой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

17-я неделя

29 декабря

КливлендНью-Йорк Джетс – 4.15

 

31 декабря

ДалласДетройт – 4.15

 

Балтимор – Майами – 21.00

 

БаффалоНью-Ингленд – 21.00

 

Джексонвилл – Каролина – 21.00 

 

ИндианаполисЛас-Вегас – 21.00

 

Нью-Йорк ДжайентсЛос-Анджелес Рэмс – 21.00 

 

Тампа-БэйНью-Орлеан – 21.00

 

ФиладельфияАризона – 21.00 

 

ХьюстонТеннесси – 21.00 

 

ЧикагоАтланта – 21.00 

 

ВашингтонСан-Франциско – 21.00 

 

1 января

СиэтлПиттсбург – 0.05

 

ДенверЛос-Анджелес Чарджерс – 0.25

 

Канзас-СитиЦинциннати – 0.25

 

МиннесотаГрин-Бэй – 4.20

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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