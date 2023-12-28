НФЛ. 17-я неделя. «Кливленд» сыграет с «Нью-Йорк Джетс», «Даллас» встретится с «Детройтом», другие матчи
С 29 декабря по 1 января пройдут матчи семнадцатой недели регулярного чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
17-я неделя
29 декабря
Кливленд – Нью-Йорк Джетс – 4.15
31 декабря
Даллас – Детройт – 4.15
Балтимор – Майами – 21.00
Баффало – Нью-Ингленд – 21.00
Джексонвилл – Каролина – 21.00
Индианаполис – Лас-Вегас – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00
Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 21.00
Филадельфия – Аризона – 21.00
Хьюстон – Теннесси – 21.00
Чикаго – Атланта – 21.00
Вашингтон – Сан-Франциско – 21.00
1 января
Сиэтл – Питтсбург – 0.05
Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.25
Канзас-Сити – Цинциннати – 0.25
Миннесота – Грин-Бэй – 4.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.