Антонио Пирс утвержден в качестве главного тренера «Рейдерс»

Антонио Пирс, исполнявший обязанности главного тренера «Лас-Вегас Рейдерс» во второй половине прошлого сезона, теперь будет полноценно руководить командой.

Пирс был назначен и.о. главного тренера 31 октября после увольнения Джоша Макдэниелса. До этого он работал тренером лайнбекеров.

Под руководством Пирса «Рейдерс» выиграли 5 матчей из 9, пропускали меньше всех очков за игру (16.0) и допускали меньше всех нарушений (31), а также стали лидерами по тачдаунам в защите (4).

Одним из основных решений 45-летнего специалиста стала замена стартового квотербека — вместо Джимми Гаропполо постоянно стал играть новичок Эйден О’Коннелл.

За сохранение Пирса на посту главного тренера высказывались лидеры команды Даванте Адамс и Макс Кросби.