Антонио Пирс утвержден в качестве главного тренера «Рейдерс»

Теги НФЛ Лас-Вегас Американский футбол

Антонио Пирс, исполнявший обязанности главного тренера «Лас-Вегас Рейдерс» во второй половине прошлого сезона, теперь будет полноценно руководить командой.

Пирс был назначен и.о. главного тренера 31 октября после увольнения Джоша Макдэниелса. До этого он работал тренером лайнбекеров.

Под руководством Пирса «Рейдерс» выиграли 5 матчей из 9, пропускали меньше всех очков за игру (16.0) и допускали меньше всех нарушений (31), а также стали лидерами по тачдаунам в защите (4).

Одним из основных решений 45-летнего специалиста стала замена стартового квотербека — вместо Джимми Гаропполо постоянно стал играть новичок Эйден О’Коннелл.

За сохранение Пирса на посту главного тренера высказывались лидеры команды Даванте Адамс и Макс Кросби.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий