В матче «Лас-Вегас» — «Миннесота» был повторен антирекорд результативности

Игра 14-го тура регулярного сезона НФЛ «Лас-Вегас Рейдерс» — «Миннесота Вайкингс» завершилась со счетом 3–0 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт за 1:57 до конца основного времени, когда кикер «Вайкингс» Грег Джозеф забил 36-ярдовый филд-гол.

В истории НФЛ случались нулевые ничьи (73 раза), но все они произошли еще до объединения НФЛ и АФЛ в 1970 году.

Также 5 матчей завершались со счетом 2–0 в результате сейфти, но последний подобный случай фиксировался в 1938 году.

В XXI веке столь малорезультативный счет был зафиксирован лишь однажды — в 2007 году «Питтсбург Стилерс» со счетом 3–0 обыграли «Майами Долфинс».