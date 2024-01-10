Ресивер «Джетс» Гарретт Уилсон: «Это был худший год в моей жизни»

Принимающий «Нью-Йорк Джетс» Гарретт Уилсон оценил прошедший регулярный сезон.

«Говорят, я провел хороший год. Однако это худший год в моей жизни. Такова реальность. То, что произошло в этом сезоне, не должно больше происходить», — заявил Уилсон.

Уилсон по итогам сезона–2022 завоевал награду лучшему новичку в нападении. В этом сезоне он второй год подряд преодолел отметку в тысячу ярдов на приеме.

«Джетс» завешили сезон с результатом 7–10. Нападение под руководством координатора Натаниэла Хэкетта финишировало на предпоследнем месте по суммарным ярдам и на 29-м по набранным очкам.

Обменянный в межсезонье квотербек «Джетс» Аарон Роджерс порвал ахилл в первом же матче. Более в сезоне он на поле не выходил.