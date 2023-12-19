Роджерс не вернется в этом сезоне, но готов отыграть за «Джетс» еще два года

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс в шоу Пэта Макафи заявил, что вряд ли появится на поле до конца нынешнего сезона.

«Если бы я сегодня был готов на 100%, то точно рвался бы на поле, но факт в том, что я не готов. С операции прошло всего 14 недель. И набрать оптимальную форму спустя 14 недель просто нереально», — сказал Роджерс.

Роджерс отметил, что поддерживал интригу, поскольку мог бы набрать форму через три-четыре недели, когда в НФЛ начинается плей-офф.

С результатом 5–9 «Джетс» сохраняют на плей-офф лишь математические шансы.

Также Роджерс отметил, что хотел бы провести в клубе еще два сезона.

«Не думаю, что следующий год будет для меня последним. Нам не нужна перестройка. Нам нужна перезарядка», — сказал квотербек.

Роджерс пропустил весь сезон из-за травмы ахилла, полученной в первом матче.