«Джексонвилл» уволил координатора защиты и 7 его помощников

Теги НФЛ Джексонвилл Американский футбол

Координатор защиты «Джексонвилл Джегуарс» Майк Колдуэлл был отправлен в отставку вместе с 7 своими ассистентами.

«Джексонвилл» проиграл 5 из 6 последних матчей регулярного сезона и не вышел в плей-офф. В этот отрезок защита команды пропускала в среднем по 29.2 очка и 146.8 ярда за игру.

В решающем матче против «Теннесси Тайтенс» защита «Джегуарс» позволила раннинбеку Деррику Хенри набрать 153 ярда с тачдауном.

Колдуэлл работал координатором защиты «Джексонвилла» с сезона–2022. До этого он тренировал внутренних лайнбекеров в «Тампа-Бэй» под руководством Тодда Боулса.

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