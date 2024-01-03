Владельца «Пэнтерс» оштрафовали за то, что он плеснул напитком в болельщиков чужой команды

Теги НФЛ Джексонвилл Каролина Американский футбол

Владелец клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс» Дэвид Теппер вынужден будет заплатить 300 тысяч долларов за нарушение правил лиги.

Во время матча на прошлой неделе Теппер повздорил с болельщиками «Джексонвилл Джегуарс», находившихся около вип-ложе, и плеснул в них жидкостью из пластикового стаканчика.

«Каролина» уступила «Джексонвиллу» со счетом 0–26.

Состояние Теппера оценивается в 20.6 миллиарда долларов. Он приобрел «Пэнтерс» в 2018 году за 2.75 миллиарда.

С сезона–2019 владелец уволил троих главных тренеров. При нем суммарный результат команды: 31 победа, 67 поражений.

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Владелец-бес.
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