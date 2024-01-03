Владельца «Пэнтерс» оштрафовали за то, что он плеснул напитком в болельщиков чужой команды

Владелец клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс» Дэвид Теппер вынужден будет заплатить 300 тысяч долларов за нарушение правил лиги.

Во время матча на прошлой неделе Теппер повздорил с болельщиками «Джексонвилл Джегуарс», находившихся около вип-ложе, и плеснул в них жидкостью из пластикового стаканчика.

«Каролина» уступила «Джексонвиллу» со счетом 0–26.

Состояние Теппера оценивается в 20.6 миллиарда долларов. Он приобрел «Пэнтерс» в 2018 году за 2.75 миллиарда.

С сезона–2019 владелец уволил троих главных тренеров. При нем суммарный результат команды: 31 победа, 67 поражений.