Определились все участники плей-офф в сезоне НФЛ

Теги НФЛ Американский футбол

По итогам заключительного тура регулярного сезона НФЛ стали известны все 14 участников плей-офф.

После неожиданного поражения «Джексонвилл Джегуарс» от «Теннесси Тайтенс» дивизион Юг АФК выиграли «Хьюстон Тексанс». Этот результат также позволил гарантировать себе участие в матчах на вылет командам «Баффало Биллс» и «Питтсбург Стилерс».

В НФК последняя путевка в плей-офф досталась «Грин-Бэй Пэкерс».

Также в последнем туре чемпионские титулы внутри своих дивизионов оформили «Баффало Биллс» (Восток АФК), «Даллас Каубойс» (Восток НФК) и «Тампа-Бэй Бакканирс» (Юг НФК).

В первом раунде плей-офф встретятся:

«Баффало» (2) — «Питтсбург» (7)
«Канзас-Сити» (3) — «Майами» (6)
«Хьюстон» (4) — «Кливленд» (5)
«Даллас» (2) — «Грин-Бэй» (7)
«Детройт» (3) — «ЛА Рэмс» (6)
«Тампа-Бэй» (4) — «Филадельфия» (5)

В скобках указан посев команды в конференции.

Обладатели первых посевов «Балтимор Рейвенс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс» пропускают первый раунд.

Раунд уайлд-кард пройдет с 14 по 16 января.

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1 комментарий
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Не так уж и неожиданно Ягуары проиграли, конечно
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