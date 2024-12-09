«Канзас-Сити» в девятый раз подряд выиграл дивизион Запад АФК
«Канзас-Сити Чифс» после победы над «Лос-Анджелес Чарджерс» (19:17) досрочно стали чемпионами дивизиона Запад АФК.
Для команды Энди Рида это девятый подряд титул чемпионов дивизиона. За всю историю НФЛ только у «Нью-Ингленд Пэтриотс» длиннее серия по чемпионским титулам в дивизионе подряд — 11 лет (2009–2019).
На прошлой неделе «Чифс» стали первой командой в сезоне, завоевавшей путевку в плей-офф. Теперь действующим чемпионам гарантирован домашний матч в первом раунде плей-офф.
Если «Чифс» займут по итогам регулярного сезона первый посев в конференции, то пропустят первый раунд плей-офф и будут играть дома до Супербоула.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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