«Канзас-Сити» в девятый раз подряд выиграл дивизион Запад АФК

«Канзас-Сити Чифс» после победы над «Лос-Анджелес Чарджерс» (19:17) досрочно стали чемпионами дивизиона Запад АФК.

Для команды Энди Рида это девятый подряд титул чемпионов дивизиона. За всю историю НФЛ только у «Нью-Ингленд Пэтриотс» длиннее серия по чемпионским титулам в дивизионе подряд — 11 лет (2009–2019).

На прошлой неделе «Чифс» стали первой командой в сезоне, завоевавшей путевку в плей-офф. Теперь действующим чемпионам гарантирован домашний матч в первом раунде плей-офф.

Если «Чифс» займут по итогам регулярного сезона первый посев в конференции, то пропустят первый раунд плей-офф и будут играть дома до Супербоула.