Кристиан Маккэффри получил травму колена и может пропустить остаток сезона
Раннинбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри досрочно покинул матч против «Баффало Биллс» (10:35) из-за травмы колена.
После матча главный тренер «Фотинайнерс» Кайл Шенахен заявил, что Маккэффри повредил задние крестообразные связки и может пропустить остаток сезона.
Маккэффри пропустил первые 8 матчей регулярки из-за повреждения ахилла и икроножной мышцы.
За 3 матча после возвращения из резерва для травмированных раннинбек набирал по 49.7 ярда за игру.
«Фотинайнерс» с результатом 5–7 занимают последнее место на Западе НФК.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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