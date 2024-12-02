Кристиан Маккэффри получил травму колена и может пропустить остаток сезона

Раннинбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри досрочно покинул матч против «Баффало Биллс» (10:35) из-за травмы колена.

После матча главный тренер «Фотинайнерс» Кайл Шенахен заявил, что Маккэффри повредил задние крестообразные связки и может пропустить остаток сезона.

Маккэффри пропустил первые 8 матчей регулярки из-за повреждения ахилла и икроножной мышцы.

За 3 матча после возвращения из резерва для травмированных раннинбек набирал по 49.7 ярда за игру.

«Фотинайнерс» с результатом 5–7 занимают последнее место на Западе НФК.