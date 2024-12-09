Сейукон Баркли установил рекорд «Филадельфии» по числу выносных ярдов за сезон
Раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли стал новым рекордсменом в истории клуба по числу ярдов на выносе за сезон.
В игре против «Каролина Пэнтерс» (22:16) Баркли набрал 124 ярда. Теперь у него в активе 1623 ярда за 4 матча до окончания регулярного сезона.
Предыдущим обладателем рекорда был Лешон Маккой, набравший 1607 ярдов в сезоне 2013 года.
«Для меня многое значит упоминание в одном ряду с Шейди. Я был его фанатом в детстве. Отдаю должное парням в линии. Они значительно облегчают мою работу», — прокомментировал достижение Баркли.
Баркли также лидирует в НФЛ по суммарным ярдам (1890) и занимает второе место по суммарным тачдаунам (13).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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