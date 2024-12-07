НФЛ завершила расследование в отношении Дешона Уотсона. Квотербек «Кливленда» не будет наказан по делу о сексуальных домогательствах

Квотербек «Кливленд Браунс» Дешон Уотсон не будет дисквалифицирован из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом заявил спикер НФЛ.

В сентябре жительница Техаса подала на футболиста в суд, сославшись на эпизод, произошедший в октябре 2020 года, когда Уотсон еще выступал за «Хьюстон Тексанс».

В октябре этого года иск был решен в досудебном порядке.

В 2022 году Уотсон уже отбыл 11-матчевую дисквалификацию в результате коллективного иска, поданного против него более, чем 20 массажистками. Его также обвиняли в сексуальных домогательствах. Все иски, кроме одного, были решены в досудебном порядке.