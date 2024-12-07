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Рэнди Мосс покинул пост аналитика на ESPN из-за проблем со здоровьем

Член Зала славы НФЛ Рэнди Мосс перестал исполнять обязанности ведущего в шоу «Sunday NFL Countdown» на ESPN из-за проблем со здоровьем.

В воскресенье 47-летний бывший ресивер в соцсетях и эфире заявил о наличии у него серьезной болезни. Мосс также призвал мужчин среднего возраста чаще проверяться у врачей и сдавать анализы.

Мосс не уточнил, о какой болезни идет речь, но пользователи соцсетей предположили, что это цирроз или рак печени — глаза экс-футболиста имеют желтоватый оттенок, и он сказал, что будет прятать их за темными очками не из неуважения к болельщикам, а по медицинским причинам.

За 14-летнюю карьеру в НФЛ Мосс выступал за «Миннесоту», «Окленд», «Нью-Ингленд», «Теннесси» и «Сан-Франциско». По тачдаунам на приеме (156) он уступает только Джерри Райсу.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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