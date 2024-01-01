Ламар Джексон завершил матч с идеальным пасовым рейтингом. Коэффициент на его победу в гонке MVP — 1.01

Теги НФЛ Балтимор Ламар Джексон Американский футбол

Квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон завершил матч против «Майами Долфинс» (56–19) с идеальным пасовым рейтингом 158.3.

Джексон реализовал 18 из 21 передачи на 321 ярд с 5 тачдаунами без перехватов.

После этого результата Джексон стал однозначным фаворитом на награду самому ценному игроку сезона. Ставки на его победу в гонке MVP принимаются с коэффициентом 1.01.

У ближайших преследователей — квотербека «Даллас Каубойс» Дака Прескотта и квотербека «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брока Парди — коэффициенты 17.00 и 26.00 соответственно.

Джексон уже признавался MVP по итогам сезона–2019.

«Балтимор» гарантировал себе первый посев в Американской конференции и преимущество домашнего поля в плей-офф.

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