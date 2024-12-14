Оделл Бекхэм покинул «Майами»
Клуб НФЛ «Майами Долфинс» достиг соглашения о расторжении контракта с ресивером Оделлом Бекхэмом.
До понедельника Бекхэм будет присутствовать на драфте отказов. После этого его сможет подписать любая команда.
32-летний принимающий подписал однолетний контракт с «Майами» на $3 млн в мае.
Из-за травмы Бекхэм дебютировал в новой команде только в октябре, однако в первых 3 матчах сыграл 33 снэпа и не поймал ни одной передачи.
Всего за регулярку он сделал 9 приемов на 55 ярдов без тачдаунов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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