Оделл Бекхэм покинул «Майами»

Клуб НФЛ «Майами Долфинс» достиг соглашения о расторжении контракта с ресивером Оделлом Бекхэмом.

До понедельника Бекхэм будет присутствовать на драфте отказов. После этого его сможет подписать любая команда.

32-летний принимающий подписал однолетний контракт с «Майами» на $3 млн в мае.

Из-за травмы Бекхэм дебютировал в новой команде только в октябре, однако в первых 3 матчах сыграл 33 снэпа и не поймал ни одной передачи.

Всего за регулярку он сделал 9 приемов на 55 ярдов без тачдаунов.