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Арчи Мэннинг хочет, чтобы его внук в НФЛ выступал за «Даллас»

Бывший квотербек НФЛ Арчи Мэннинг высказался о карьерных перспективах его внука Арча, выступающего сейчас за команду университета Техаса.

«Надеюсь, он три года отыграет в «Техасе». А дальше попадет в «Каубойс», — сказал Мэннинг.

Арчи Мэннинг всю карьеру выступал за «Нью-Орлеан Сейнтс» и дважды попадал в Матч звезд. Его сыновья Пейтон и Илай Мэннинги выиграли по 2 Супербоула каждый.

Арч Мэннинг сейчас запасной квотербек «Техас Лонгхорнс». В следующем году он может стать игроком стартового состава после выхода Куинна Юэрса на драфт НФЛ.

Сегодня «Техас» сыграет с «Джорджией» в финале Юго-Восточной конференции. Начало матча в 00:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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