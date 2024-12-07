Арчи Мэннинг хочет, чтобы его внук в НФЛ выступал за «Даллас»

Бывший квотербек НФЛ Арчи Мэннинг высказался о карьерных перспективах его внука Арча, выступающего сейчас за команду университета Техаса.

«Надеюсь, он три года отыграет в «Техасе». А дальше попадет в «Каубойс», — сказал Мэннинг.

Арчи Мэннинг всю карьеру выступал за «Нью-Орлеан Сейнтс» и дважды попадал в Матч звезд. Его сыновья Пейтон и Илай Мэннинги выиграли по 2 Супербоула каждый.

Арч Мэннинг сейчас запасной квотербек «Техас Лонгхорнс». В следующем году он может стать игроком стартового состава после выхода Куинна Юэрса на драфт НФЛ.

Сегодня «Техас» сыграет с «Джорджией» в финале Юго-Восточной конференции. Начало матча в 00:00 мск.