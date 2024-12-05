НФЛ. 14-я неделя. «Детройт» встретится с «Грин-Бэй», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс» и другие матчи
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
14-я неделя
6 декабря
Детройт – Грин-Бэй – 4.15
8 декабря
Майами – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Миннесота – Атланта – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Нью-Орлеан – 21.00
Питтсбург – Кливленд – 21.00
Тампа-Бэй – Лас-Вегас – 21.00
Теннесси – Джексонвилл – 21.00
Филадельфия – Каролина – 21.00
9 декабря
Аризона – Сиэтл – 0.05
Лос-Анджелес Рэмс – Баффало – 0.25
Сан-Франциско – Чикаго – 0.25
Канзас-Сити – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.20
10 декабря
Даллас – Цинциннати – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: Команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.
Восток АФК
Баффало 10–2 (+131)
Майами 5–7 (–34)
НЙ Джетс 3–9 (–43)
Нью-Ингленд 3–10 (–86)
Север АФК
Питтсбург 9–3 (+72)
Балтимор 8–5 (+65)
Цинциннати 4–8 (–5)
Кливленд 3–9 (–90)
Юг АФК
Хьюстон 8–5 (+20)
Индианаполис 6–7 (–31)
Теннесси 3–9 (–111)
Джексонвилл 2–10 (–111)
Запад АФК
Канзас-Сити 11–1 (+54)
ЛА Чарджерс 8–4 (+72)
Денвер 8–5 (+71)
Лас-Вегас 2–10 (–110)
Восток НФК
Филадельфия 10–2 (+102)
Вашингтон 8–5 (+80)
Даллас 5–7 (–91)
НЙ Джайентс 2–10 (–96)
Север НФК
Юг НФК
Атланта 6–6 (–34)
Тампа-Бэй 6–6 (+39)
Нью-Орлеан 4–8 (–5)
Каролина 3–9 (–149)
Запад НФК
Сиэтл 7–5 (+7)
Аризона 6–6 (+7)
ЛА Рэмс 6–6 (–36)
Сан-Франциско 5–7 (–25)
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