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НФЛ. 14-я неделя. «Детройт» встретится с «Грин-Бэй», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс» и другие матчи

Встреча «Детройт» – «Грин-Бэй» откроет 14-ю неделю регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

14-я неделя

6 декабря

Детройт – Грин-Бэй – 4.15

8 декабря

Майами – Нью-Йорк Джетс – 21.00

Миннесота – Атланта – 21.00

Нью-Йорк Джайентс – Нью-Орлеан – 21.00

Питтсбург – Кливленд – 21.00

Тампа-Бэй – Лас-Вегас – 21.00

Теннесси – Джексонвилл – 21.00

Филадельфия – Каролина – 21.00

9 декабря

Аризона – Сиэтл – 0.05

Лос-Анджелес Рэмс – Баффало – 0.25

Сан-Франциско – Чикаго – 0.25

Канзас-Сити – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.20

10 декабря

Даллас – Цинциннати – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: Команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Баффало 10–2 (+131)

  2. Майами 5–7 (–34)

  3. НЙ Джетс 3–9 (–43)

  4. Нью-Ингленд 3–10 (–86)

Север АФК

  1. Питтсбург 9–3 (+72)

  2. Балтимор 8–5 (+65)

  3. Цинциннати 4–8 (–5)

  4. Кливленд 3–9 (–90)

Юг АФК

  1. Хьюстон 8–5 (+20)

  2. Индианаполис 6–7 (–31)

  3. Теннесси 3–9 (–111)

  4. Джексонвилл 2–10 (–111)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 11–1 (+54)

  2. ЛА Чарджерс 8–4 (+72)

  3. Денвер 8–5 (+71)

  4. Лас-Вегас 2–10 (–110)

Восток НФК

  1. Филадельфия 10–2 (+102)

  2. Вашингтон 8–5 (+80)

  3. Даллас 5–7 (–91)

  4. НЙ Джайентс 2–10 (–96)

Север НФК

  1. Детройт 11–1 (+180)

  2. Миннесота 10–2 (+78)

  3. Грин-Бэй 9–3 (+78)

  4. Чикаго 4–8 (+1)

Юг НФК

  1. Атланта 6–6 (–34)

  2. Тампа-Бэй 6–6 (+39)

  3. Нью-Орлеан 4–8 (–5)

  4. Каролина 3–9 (–149)

Запад НФК

  1. Сиэтл 7–5 (+7)

  2. Аризона 6–6 (+7)

  3. ЛА Рэмс 6–6 (–36)

  4. Сан-Франциско 5–7 (–25)

Опубликовала: Мария Селенкова
logoНью-Йорк Джайентс
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoНью-Йорк Джетс
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoБаффало
logoНью-Ингленд
logoПиттсбург
logoМайами
logoБалтимор
logoЦинциннати
logoИндианаполис
logoКливленд
logoХьюстон
logoКанзас-Сити
logoДжексонвилл
logoТеннесси
logoЛас-Вегас
logoФиладельфия
logoДенвер
logoВашингтон
logoМиннесота
logoДаллас
logoДетройт
logoТампа-Бэй
logoГрин-Бэй
logoНью-Орлеан
logoЧикаго
logoАтланта
logoСиэтл
logoАризона
logoКаролина
logoСан-Франциско
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