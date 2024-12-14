Рэнди Мосс объявил, что у него нашли рак. Неделю назад экс-ресивера НФЛ прооперировали

Член Зала славы НФЛ Рэнди Мосс рассказал, что его лечат от рака.

Врачи обнаружили раковую опухоль в желчном протоке, между поджелудочной железой и печенью.

На День благодарения Моссу установили стент в печень, а неделю назад провели шестичасовую операцию по удалению рака. В пятницу экс-ресивер был выписан из больницы, дальше ему предстоит пройти курс химиотерапии.

Ранее Мосс покинул пост аналитика в предматчевом шоу на ESPN.

Рэнди Мосс — обладатель рекордов НФЛ по числу тачдаунов на приеме за сезон (23) и по числу тачдаунов на приеме за сезон для новичков (17).