Рэнди Мосс объявил, что у него нашли рак. Неделю назад экс-ресивера НФЛ прооперировали
Член Зала славы НФЛ Рэнди Мосс рассказал, что его лечат от рака.
Врачи обнаружили раковую опухоль в желчном протоке, между поджелудочной железой и печенью.
На День благодарения Моссу установили стент в печень, а неделю назад провели шестичасовую операцию по удалению рака. В пятницу экс-ресивер был выписан из больницы, дальше ему предстоит пройти курс химиотерапии.
Ранее Мосс покинул пост аналитика в предматчевом шоу на ESPN.
Рэнди Мосс — обладатель рекордов НФЛ по числу тачдаунов на приеме за сезон (23) и по числу тачдаунов на приеме за сезон для новичков (17).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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