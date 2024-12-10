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Олимпийский чемпион в метании диска Роже Стона хочет перейти в НФЛ

Олимпийский чемпион в метании диска Роже Стона намерен перейти в НФЛ.

Действующий олимпийский чемпион в метании диска ямаец Роже Стона хочет попробовать свои силы в НФЛ.

25-летний спортсмен стал участником программы International Player Pathway (IPP), которая помогает талантливым игрокам получить место в лиге. В январе он пройдет лагерь IPP во Флориде.

Весной Стона проводил кратковременные тренировочные сборы с командами «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Грин-Бэй Пэкерс». Скауты считают, что у него есть навыки для игры защитником или тайт-эндом.

На Олимпиаде-2024 в Париже Стона выиграл соревнования по метанию диска, установив новый олимпийский рекорд (70 метров).

«После Олимпиады ко мне опять обратились [из IPP]. И я подумал: «Слушай, а двери ведь снова открыты». Конечно, я этим воспользуюсь», – сказал ямаец.

Отмечается, что Стона еще допускает возможность возвращения в метание диска.

Метатель диска поставил олимпийский рекорд и задумался об уходе в НФЛ!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ESPN
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