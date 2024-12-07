Брис Холл и Соус Гарднер не помогут «Джетс» в матче с «Долфинс»

Раннинбек «Нью-Йорк Джетс» Брис Холл и корнербек Соус Гарднер из-за травм пропустят матч против «Майами Долфинс» в воскресенье.

Также в резерв для травмированных отправился 32-летний лайнбекер Си Джей Мозли.

Поражение «Джетс» в предстоящем матче автоматически вычеркнет команду из борьбы за плей-офф и продлит самую длинную в НФЛ серию без попаданий в матчи на вылет до 14 сезонов.

Матч «Майами» — «Нью-Йорк Джетс» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.