Брис Холл и Соус Гарднер не помогут «Джетс» в матче с «Долфинс»
Раннинбек «Нью-Йорк Джетс» Брис Холл и корнербек Соус Гарднер из-за травм пропустят матч против «Майами Долфинс» в воскресенье.
Также в резерв для травмированных отправился 32-летний лайнбекер Си Джей Мозли.
Поражение «Джетс» в предстоящем матче автоматически вычеркнет команду из борьбы за плей-офф и продлит самую длинную в НФЛ серию без попаданий в матчи на вылет до 14 сезонов.
Матч «Майами» — «Нью-Йорк Джетс» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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