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НФЛ. 15-я неделя. «Сан-Франциско» сыграл с «Лос-Анджелес Рэмс» и другие матчи

Стартовали матчи 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

15-я неделя

13 декабря

Сан-ФранцискоЛос-Анджелес Рэмс – 6:12 (3:0, 0:3, 3:0, 0:9)

15 декабря

КаролинаДаллас – 21.00

КливлендКанзас-Сити – 21.00

Нью-Йорк ДжайентсБалтимор – 21.00

Нью-ОрлеанВашингтон – 21.00

ТеннессиЦинциннати – 21.00

ХьюстонМайами – 21.00

16 декабря

АризонаНью-Ингленд – 0.25

ДенверИндианаполис – 0.25

ДетройтБаффало – 0.25

Лос-Анджелес ЧарджерсТампа-Бэй – 0.25

ФиладельфияПиттсбург – 0.25

СиэтлГрин-Бэй – 4.20

17 декабря

МиннесотаЧикаго – 4.00

Лас-ВегасАтланта – 4.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 10–3 (+129)

  2. Майами 6–7 (–28)

  3. НЙ Джетс 3–10 (–49)

  4. Нью-Ингленд 3–10 (–86)

Север АФК

  1. Питтсбург 10–3 (+85)

  2. Балтимор 8–5 (+65)

  3. Цинциннати 5–8 (+2)

  4. Кливленд 3–10 (–103)

Юг АФК

  1. Хьюстон 8–5 (+20)

  2. Индианаполис 6–7 (–31)

  3. Джексонвилл 3–10 (–107)

  4. Теннесси 3–10 (–115)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 12–1 (+56)

  2. ЛА Чарджерс 8–5 (+70)

  3. Денвер 8–5 (+71)

  4. Лас-Вегас 2–11 (–125)

Восток НФК

  1. Филадельфия 11–2 (+108)

  2. Вашингтон 8–5 (+80)

  3. Даллас 5–8 (–98)

  4. НЙ Джайентс 2–11 (–99)

Север НФК

  1. Детройт 12–1 (+183)

  2. Миннесота 11–2 (+99)

  3. Грин-Бэй 9–4 (+75)

  4. Чикаго 4–9 (–24)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 7–6 (+54)

  2. Атланта 6–7 (–55)

  3. Нью-Орлеан 5–8 (–2)

  4. Каролина 3–10 (–155)

Запад НФК

  1. Сиэтл 8–5 (+19)

  2. ЛА Рэмс 7–6 (–34)

  3. Аризона 6–7 (–5)

  4. Сан-Франциско 6–7 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
logoСан-Франциско
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoКаролина
logoНью-Йорк Джайентс
logoБалтимор
logoКанзас-Сити
logoДаллас
logoКливленд
logoЦинциннати
logoНью-Орлеан
logoВашингтон
logoХьюстон
logoТеннесси
logoНью-Ингленд
logoДенвер
logoМайами
logoИндианаполис
logoАризона
logoТампа-Бэй
logoФиладельфия
logoДетройт
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoБаффало
logoСиэтл
logoПиттсбург
logoГрин-Бэй
logoМиннесота
logoЧикаго
logoЛас-Вегас
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