НФЛ. 15-я неделя. «Сан-Франциско» сыграл с «Лос-Анджелес Рэмс» и другие матчи
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
15-я неделя
13 декабря
Сан-Франциско – Лос-Анджелес Рэмс – 6:12 (3:0, 0:3, 3:0, 0:9)
15 декабря
Кливленд – Канзас-Сити – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Балтимор – 21.00
Нью-Орлеан – Вашингтон – 21.00
Теннесси – Цинциннати – 21.00
16 декабря
Аризона – Нью-Ингленд – 0.25
Денвер – Индианаполис – 0.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Тампа-Бэй – 0.25
Филадельфия – Питтсбург – 0.25
17 декабря
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 10–3 (+129)
Майами 6–7 (–28)
НЙ Джетс 3–10 (–49)
Нью-Ингленд 3–10 (–86)
Север АФК
Питтсбург 10–3 (+85)
Балтимор 8–5 (+65)
Цинциннати 5–8 (+2)
Кливленд 3–10 (–103)
Юг АФК
Хьюстон 8–5 (+20)
Индианаполис 6–7 (–31)
Джексонвилл 3–10 (–107)
Теннесси 3–10 (–115)
Запад АФК
Канзас-Сити 12–1 (+56)
ЛА Чарджерс 8–5 (+70)
Денвер 8–5 (+71)
Лас-Вегас 2–11 (–125)
Восток НФК
Филадельфия 11–2 (+108)
Вашингтон 8–5 (+80)
Даллас 5–8 (–98)
НЙ Джайентс 2–11 (–99)
Север НФК
Детройт 12–1 (+183)
Миннесота 11–2 (+99)
Грин-Бэй 9–4 (+75)
Чикаго 4–9 (–24)
Юг НФК
Тампа-Бэй 7–6 (+54)
Атланта 6–7 (–55)
Нью-Орлеан 5–8 (–2)
Каролина 3–10 (–155)
Запад НФК
Сиэтл 8–5 (+19)
ЛА Рэмс 7–6 (–34)
Аризона 6–7 (–5)
Сан-Франциско 6–7 (0)
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