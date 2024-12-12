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Билл Беличик возглавит команду университета Северной Каролины

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик в скором времени будет официально представлен как главный тренер студенческой команды «Северная Каролина Тар Хилс».

72-летний специалист согласовал 5-летний контракт с университетом.

В университете он будет работать в паре с генеральным менеджером Майклом Ломбарди, с которым сотрудничал в «Пэтриотс» с 2016-го по 2018-й.

Также ожидается, что к Беличику присоединится его сын Стив, отработавший прошлый сезон координатором защиты в команде университета Вашингтона.

Беличик покинул «Нью-Ингленд» по окончании сезона 2023 года после 24 лет работы. В качестве главного тренера «Пэтриотс» Беличик выиграл 6 Супербоулов, а также еще 2 как координатор защиты «Нью-Йорк Джайентс».

Ранее Беличик заявлял, что хочет сделать на уровне колледжей команду, которая будет профессионально готовить футболистов к НФЛ.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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