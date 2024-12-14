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«Питтсбург» в следующем году проведет матч регулярного сезона в Ирландии (Irish Examiner)

Клуб НФЛ «Питтсбург Стилерс» в сезоне 2025 года отыграет матч регулярного сезона в Дублине. Об этом сообщает издание Irish Examiner.

В следующем году НФЛ проведет 8 матчей регулярки за рубежом. Официально подтверждены игры в Берлине, Мадриде и Лондоне.

«Стилерс» уже выступали в Дублине в 1997 году в предсезонном матче против «Чикаго Беарс».

«Я знаю, что «Стилерс» очень хотят туда отправиться. Нет сомнений, что мы проведем игру в Ирландии. Не знаю, будет ли это в следующем году, но это скоро произойдет», — говорил в октябре комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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