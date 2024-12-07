На победу «Филадельфии» поставили $3.1 млн. Это самая крупная ставка в истории регулярных сезонов НФЛ

Беттор в Кентукки поставил $3.1 млн на победу «Филадельфия Иглс» в матче против «Каролина Пэнтерс» в это воскресенье.

Это самая крупная ставка на победу команды в истории регулярных сезонов НФЛ.

Если «Иглс» одержат победу, беттор заработает $442,800. После того, как была сделана рекордная ставка, коэффициент на победу «Иглс» в букмекерской конторе Circa Sports понизился до 1.11.

«В это воскресенье мы будем фанатами Брайса Янга», — пошутил директор букмекерской конторы Джефф Бенсон.

Матч «Филадельфия» — «Каролина» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.