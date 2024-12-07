На победу «Филадельфии» поставили $3.1 млн. Это самая крупная ставка в истории регулярных сезонов НФЛ
Беттор в Кентукки поставил $3.1 млн на победу «Филадельфия Иглс» в матче против «Каролина Пэнтерс» в это воскресенье.
Это самая крупная ставка на победу команды в истории регулярных сезонов НФЛ.
Если «Иглс» одержат победу, беттор заработает $442,800. После того, как была сделана рекордная ставка, коэффициент на победу «Иглс» в букмекерской конторе Circa Sports понизился до 1.11.
«В это воскресенье мы будем фанатами Брайса Янга», — пошутил директор букмекерской конторы Джефф Бенсон.
Матч «Филадельфия» — «Каролина» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости