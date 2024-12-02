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«Балтимор» не планирует расставаться с кикером Джастином Такером после трех промахов в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Балтимор Рейвенс» Джон Харбо опроверг слухи о возможном увольнении кикера Джастина Такера из клуба.

В матче против «Филадельфия Иглс» (19:24) Такер не забил два филд-гола и один экстра-пойнт.

В нынешнем сезоне он забил 19 из 27 филд-голов и 42 из 44 экстра-пойнтов. У него один из самых низких процентов попаданий среди всех кикеров НФЛ.

«Джастин способен исполнить любой удар. Никто не хочет забивать так, как он. Если вы спрашиваете меня, собираемся ли мы расстаться с Джастином Такером, то отвечаю — мы такого не планируем», — сказал Харбо.

Один из самых высокооплачиваемых кикеров в лиге, Такер 5 раз за карьеру попадал в символическую сборную сезона и 7 раз в Матч звезд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoДжастин Такер
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