«Иглс» четвертый год подряд завоевали путевку в плей-офф

Команда НФЛ «Филадельфия Иглс» по итогам 14-го тура регулярного сезона гарантировала себе участие в плей-офф.

Это произошло благодаря победе «Иглс» над «Каролина Пэнтерс» (22:16), а также поражениям в параллельных матчах «Атланта Фэлконс» и «Аризона Кардиналс».

Это четвертый для «Филадельфии» выход в плей-офф подряд. Все четыре года командой управляет главный тренер Ник Сирианни.

Последний раз столь продолжительной серии выходов в плей-офф подряд в «Филадельфии» добивался тренер Энди Рид в начале нулевых — с 2000-го по 2005-й.