«Иглс» четвертый год подряд завоевали путевку в плей-офф
Команда НФЛ «Филадельфия Иглс» по итогам 14-го тура регулярного сезона гарантировала себе участие в плей-офф.
Это произошло благодаря победе «Иглс» над «Каролина Пэнтерс» (22:16), а также поражениям в параллельных матчах «Атланта Фэлконс» и «Аризона Кардиналс».
Это четвертый для «Филадельфии» выход в плей-офф подряд. Все четыре года командой управляет главный тренер Ник Сирианни.
Последний раз столь продолжительной серии выходов в плей-офф подряд в «Филадельфии» добивался тренер Энди Рид в начале нулевых — с 2000-го по 2005-й.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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