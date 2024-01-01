«Сан-Франциско» и «Балтимор» получили в плей-офф преимущество домашнего поля вплоть до Супербоула

Теги НФЛ Балтимор Сан-Франциско Американский футбол

В НФЛ определились обладатели первых посевов в обеих конференциях. Ими стали «Балтимор Рейвенс» (АФК) и «Сан-Франциско Фотинайнерс» (НФК).

«Рейвенс» обыграли прямого конкурента в борьбе за первый посев «Майами Долфинс» со счетом 56–19.

«Фотинайнерс» победили «Вашингтон Коммандерс», а их конкурент «Филадельфия Иглс» уступили команде «Аризона Кардиналс».

Обладатели первых посевов в НФЛ пропускают первый раунд плей-офф и все матчи внутри конференции проводят дома.

В прошлом Супербоуле участвовали команды, получившие первый посев по итогам регулярного сезона — «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия».

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