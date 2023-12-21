«Балтимор» сыграет с «Сан-Франциско» в статусе андердога. Это лишь второй случай за сезон

В центральном матче 16-го тура регулярного сезона НФЛ сыграют «Балтимор Рейвенс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс». Обе команды одержали по 11 побед и возглавляют свои конференции.

Букмекеры определили «Сан-Франциско» в качестве фаворита с форой 5.5 очка. Это лишь второй раз за сезон, когда «Балтимор» считается андердогом. Также это вторая по размеру фора против «Рейвенс» за всю карьеру квотербека Ламара Джексона.

«Мы почувствовали некоторое неуважение. Мы считаем себя лучшей командой в лиге и готовы это доказать на глазах у всей страны», — сказал сейфти «Балтимора» Кайл Хэмилтон.

«Рейвенс» выиграли 8 из 9 последних матчей, уступив «Кливленду» в 11-м туре с разницей в 3 очка (31–33). «Фотинайнерс» выиграли 6 последних матчей подряд.

Игра «Рейвенс» — «Фотинайнерс» пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 04:15 мск.