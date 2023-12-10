Потолок зарплат в НФЛ на следующий сезон может превзойти $240 млн

Как сообщает NFL Media, в следующем году потолок зарплат для клубов НФЛ может превысить $240 млн.

В нынешнем сезоне потолок зарплат составляет $224.8 млн.

С 1994 года, когда лимит был впервые введен и составлял $34.6 млн, потолок рос каждый год, за исключением сезона–2021 после пандемии коронавируса.

Рост потолка зарплат может повлиять в частности на суммы в следующем контракте квотербека «Далласа» Дака Прескотта, который в этом сезоне претендует на награду MVP регулярного сезона.