Потолок зарплат в НФЛ на следующий сезон может превзойти $240 млн

Теги НФЛ Американский футбол

Как сообщает NFL Media, в следующем году потолок зарплат для клубов НФЛ может превысить $240 млн.

В нынешнем сезоне потолок зарплат составляет $224.8 млн.

С 1994 года, когда лимит был впервые введен и составлял $34.6 млн, потолок рос каждый год, за исключением сезона–2021 после пандемии коронавируса.

Рост потолка зарплат может повлиять в частности на суммы в следующем контракте квотербека «Далласа» Дака Прескотта, который в этом сезоне претендует на награду MVP регулярного сезона.

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