Джейден Дэниелс стал обладателем приза Хайсмана

Квотербек «Луизианы Стейт» Джейден Дэниелс завоевал главную индивидуальную награду в студенческом футболе — приз Хайсмана.

В минувшем сезоне Дэниелс набрал 3,812 пасовых ярдов и 1,134 выносных, а также реализовал 50 суммарных тачдаунов. Его итоговый показатель в голосовании — 2,029 баллов.

Конкуренцию Дэниелсу составили квотербек «Вашингтон Хаскис» Майкл Пеникс (1,701 балл) и квотербек «Орегон Дакс» Бо Никс (885 баллов). Ресивер «Огайо Стейт Бакайс» Марвин Харрисон занял 4-е место в голосовании с результатом в 352 балла.

«Луизиана Стейт Тайгерс» завершили сезон с результатом 9–3. 1 января команда сыграет в РелайяКвест Боул против команды университета Висконсина.

Дэниелс стал вторым после Джо Бурроу квотербеком «Луизианы Стейт», удостоенным подобной награды.

Эксперты предрекают Дэниелсу выбор в середине первого раунда весеннего драфта НФЛ. Выше котируется квотербек «Южной Калифорнии» Кейлеб Уильямс и его коллега по амплуа из «Северной Каролины» Дрейк Мэй.