Квотербек «Нью-Йорк Джайентс» будет восстанавливаться 8–10 месяцев после операции на колене

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс травмы Дэниэл Джонс Американский футбол

Стартовому квотербеку «Нью-Йорк Джайентс» Дэниелу Джонсу прооперировали колено. Джонс порвал крестообразные связки в матче 9-го тура регулярного сезона НФЛ против «Лас-Вегас Рейдерс».

Восстановление по предварительным прогнозам займет от 8 до 10 месяцев. В случае благоприятной динамики Джонс сможет вернуться в строй к открытию тренировочного лагеря.

В межсезонье Джонс подписал с «Джайентс» 4-летний контракт на $160 млн. В следующем сезоне он гарантированно получит $35.5 млн.

В нынешнем сезоне «Джайентс» выиграли лишь 1 из 6 матчей с Джонсом в стартовом составе.

В отсутствие травмированного Джонса и его дублера Тайрода Тейлора место квотербека занял незадрафтованный новичок Томми Девито.

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