Бывший квотербек НФЛ Дрю Бриз признался, что больше не может бросать мяч правой рукой

Экс-квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дрю Бриз рассказал, что больше не в состоянии бросать футбольный мяч правой рукой.

Об этом стало известно во время выступления 44-летнего Бриза на радио ESPN. Его спросили о перспективе возобновления карьеры и интересе клубов НФЛ.

«Слушайте, я поделюсь с вами одним фактом. Я больше не бросаю мяч правой рукой. Моя правая рука не работает. Когда я бросаю мяч на заднем дворе, то только левой рукой», — сказал Бриз.

В 2005 году Бриз, выступая за «Сан-Диего Чарджерс», заработал сложный вывих плеча. Травма едва не завершила карьеру досрочно. «Майами Долфинс» не стали подписывать с квотербеком контракт, опасаясь рецидива. Тогда игрок перешел в «Сейнтс».

В составе «Нью-Орлеана» Бриз провел 15 лет и выиграл Супербоул по итогам сезона–2009.

За карьеру Бриз 13 матч попадал в Матч звезд. Ему принадлежат 4 рекорда НФЛ: по числу матчей подряд с пасовым тачдауном (54), по проценту точных передач за сезон (74.4%), по проценту точных передач за матч (96.7%), по пасовым тачдаунам за матч (7).