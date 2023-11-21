Новым стартовым квотербеком «Джетс» назначен Тим Бойл. Зак Уилсон даже не основной дублер

В «Нью-Йорк Джетс» произошла смена стартового квотербека. На игру против «Майами Долфинс» в 11-м туре нападение выведет Тим Бойл.

Об изменениях в иерархии сообщил главный тренер Роберт Сале. Дублером Бойла будет Тревор Симиен, которого переведут в основной состав из тренировочного. Зак Уилсон будет только третьим разыгрывающим.

Уилсон был посажен на скамейку запасных по ходу матча с «Баффало» (6–32). В том матче квотербек реализовал 7 из 15 передач на 81 ярд с тачдауном и перехватом. Также он 5 раз попал под сэк и заработал пасовый рейтинг 57.9.

По пасовому рейтингу (73.8) в нынешнем сезоне Уилсон занимает 30-е место в лиге среди квотербеков, предпринявших хотя бы 50 пасовых попыток. Он реализовал 59.2% передач на 1,944 ярда с 6 тачдаунами при 7 перехватах.

За 3 года результат Уилсона 11–20. Он бросил 21 тачдаун при 25 перехватах.

Матч «Джетс» — «Майами» пройдет в пятницу. Начало в 23:00 мск.