Сейквон Баркли: «Лояльность в НФЛ ничего не значит»

Раннинбек «Нью-Йорк Джайентс» Сейквон Баркли ответил на вопрос, приблизит ли к новому контракту лояльность организации.

«Лояльность ничего не значит. Не важно, насколько ты верен, не важно, насколько вовлечен в свое дело, это просто бизнес. Это урок, который я выучил», — заявил Баркли.

Баркли не смог получить долгосрочный контракт от «Джайентс» в прошлое межсезонье. Вместо этого к примененному франчайз-тегу (один год, $10.1 млн) была добавлена возможность заработать дополнительные $900 тысяч.

Раннинбек был выбран под вторым общим номером на драфте–2018. В первый год он был признан лучшим новичком в нападении.

За сезоны с 2019-го по 2021-й Баркли из-за травм принял участие в 28 матчах из 49 возможных.

По итогам прошлого сезона Баркли набрал 1,314 ярдов на выносе и во второй раз за карьеру попал в Матч звезд.