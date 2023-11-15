НФЛ. 11-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Цинциннати» и другие матчи

Теги результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Каролина Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 17 по 21 ноября пройдут матчи 11-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

11-я неделя

17 ноября

БалтиморЦинциннати – 4.15

19 ноября

Грин-БэйЛос-Анджелес Чарджерс – 21.00

Детройт – Чикаго – 21.00

Джэксонвилл – Теннесси – 21.00

Каролина – Даллас – 21.00

Кливленд – Питтсбург – 21.00

Майами – Лас-Вегас – 21.00

Хьюстон – Аризона – 21.00

Вашингтон – Нью-Йорк Джайентс – 21.00

20 ноября

Сан-ФранцискоТампа-Бэй – 0.05

БаффалоНью-Йорк Джетс – 0.25

Лос-Анджелес РэмсСиэтл – 0.25

ДенверМиннесота – 4.20

21 ноября

Канзас-СитиФиладельфия – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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vzi
Нам предстоит прекрасное начало тура. Балтимор—Цинциннати. Последний матч НФЛ, на котором я был в живую. Предновогодний вечер 2017/18. Балтимору надо было побеждать для выхода в плей-офф. Цинциннати были дном. Балтимор… проиграл. С тех пор у меня спорное отношение к этой команде. За что я мёрз в —5? Чтобы увидеть поражение хозяев???
Сейчас АФК-Север самый сильный дивизион. Заруба будет что надо.
+1
0
+1
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vzi
О! Среда всего лишь, а тур уже в ленте!
0
0
0
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