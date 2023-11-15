НФЛ. 11-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Цинциннати» и другие матчи
С 17 по 21 ноября пройдут матчи 11-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
11-я неделя
17 ноября
Балтимор – Цинциннати – 4.15
19 ноября
Грин-Бэй – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
Детройт – Чикаго – 21.00
Джэксонвилл – Теннесси – 21.00
Каролина – Даллас – 21.00
Кливленд – Питтсбург – 21.00
Майами – Лас-Вегас – 21.00
Хьюстон – Аризона – 21.00
Вашингтон – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
20 ноября
Сан-Франциско – Тампа-Бэй – 0.05
Баффало – Нью-Йорк Джетс – 0.25
Лос-Анджелес Рэмс – Сиэтл – 0.25
Денвер – Миннесота – 4.20
21 ноября
Канзас-Сити – Филадельфия – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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