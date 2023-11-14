Координатор нападения «Баффало» отправлен в отставку

Теги НФЛ Баффало Американский футбол

После поражения от «Денвер Бронкос» главный тренер «Баффало Биллс» Шон Макдермотт отправил в отставку координатора нападения Кена Дорси.

Дорси проработал в должности полтора сезона. В прошлом году нападение «Биллс» было вторым в лиге по набранным очкам.

В этом году команда также держится в топ-10 по набранным очкам, но проблемой стали потери мяча — 14 за 10 матчей.

Исполнять обязанности координатора нападения будет 34-летний тренер квотербеков Джо Брэди.

«Биллс» проиграли 3 из последних 4 матчей. С результатом 5–5 команда не проходит в плей-офф на данный момент.

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