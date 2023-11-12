Ресивер «Нью-Орлеана» Майкл Томас попал под арест за то, что бросал кирпичи в автомобиль
Принимающий «Нью-Орлеан Сейнтс» Майкл Томас был арестован за оскорбление действием и злонамеренное причинение вреда.
Томас повздорил с подрядчиком, работавшим над постройкой дома по соседству с футболистом. Томаса раздражало, что строители паркуют автомобили на его улице.
После очередной ссоры игрок «Сейнтс» бросил два кирпича в автомобиль руководителя проекта и оттолкнул его, после чего был арестован полицией.
Томас был признан лучшим игроком в нападении по итогам сезона–2019.
В нынешнем сезоне он принял участие в 8 матчах и набрал 439 ярдов на приеме с одним тачдауном.
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