Ресивер «Нью-Орлеана» Майкл Томас попал под арест за то, что бросал кирпичи в автомобиль

Принимающий «Нью-Орлеан Сейнтс» Майкл Томас был арестован за оскорбление действием и злонамеренное причинение вреда.

Томас повздорил с подрядчиком, работавшим над постройкой дома по соседству с футболистом. Томаса раздражало, что строители паркуют автомобили на его улице.

После очередной ссоры игрок «Сейнтс» бросил два кирпича в автомобиль руководителя проекта и оттолкнул его, после чего был арестован полицией.

Томас был признан лучшим игроком в нападении по итогам сезона–2019.

В нынешнем сезоне он принял участие в 8 матчах и набрал 439 ярдов на приеме с одним тачдауном.