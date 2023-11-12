Бывший защитник НФЛ разбился в автокатастрофе в возрасте 33 лет

Бывший футболист «Окленд Рейдерс» Ди Джей Хейден погиб в автокатастрофе в субботу утром.

Автомобиль, в котором находился Хейден, проехал на высокой скорости на красный свет и столкнулся с другим транспортным средством.

Всего погибло 6 человек — четверо на месте, двое в больнице. Среди них два бывших одноклубника Хейдена по футбольной команде университета Хьюстона.

Хейден был выбран в первом раунде драфта–2013. Отработав контракт новичка в «Окленде», корнербек провел несколько сезонов в «Детройте», «Джексонвилле» и «Вашингтоне».

За 92 матча Хейден совершил 328 захватов, 15 захватов с потерей ярдов и 4 перехвата.