Бывший защитник НФЛ разбился в автокатастрофе в возрасте 33 лет
Бывший футболист «Окленд Рейдерс» Ди Джей Хейден погиб в автокатастрофе в субботу утром.
Автомобиль, в котором находился Хейден, проехал на высокой скорости на красный свет и столкнулся с другим транспортным средством.
Всего погибло 6 человек — четверо на месте, двое в больнице. Среди них два бывших одноклубника Хейдена по футбольной команде университета Хьюстона.
Хейден был выбран в первом раунде драфта–2013. Отработав контракт новичка в «Окленде», корнербек провел несколько сезонов в «Детройте», «Джексонвилле» и «Вашингтоне».
За 92 матча Хейден совершил 328 захватов, 15 захватов с потерей ярдов и 4 перехвата.
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